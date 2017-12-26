"Уотфорд" обыграл "Лестер" и другие результаты 20-го тура АПЛ

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"Уотфорд" обыграл "Лестер" и другие результаты 20-го тура АПЛВ рамках 20-го тура английской Премьер-Лиги "Уотфорд" обыграл "Лестер", а "Вест Бромвич" с "Эвертоном", "Борнмут" с "Вест Хэмом" и "Хаддерсфилд" со "Сток Сити" поделили очки.

"Борнмут" - "Вест Хэм" - 3:3

Голы: Коллинз, 7 - 0:1, Гослинг, 29 - 1:1, Аке, 57 - 2:1, Арнаутович, 82 - 2:2, Арнаутович, 89 - 2:3, Уилсон, 90+1 - 3:3.

"Борнмут": Бегович, Смит, Фрэнсис, С. Кук, Аке, Айб, Л. Кук, Гослинг, Фрэйзер (Пью, 89), Кинг (Афобе, 65), Уилсон.

"Вест Хэм": Адриан, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета (Райс, 78), Куяте, Обьянг (Кэрролл, 60), Масуаку, Айю (Чичарито, 62), Лансини, Арнаутович.

"Вест Бромвич" - "Эвертон" - 0:0

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс, Филлипс (Макклин, 88), Ливермор (Крыховяк, 69), Бэрри, Брант, Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 53).

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Уильямс, Кин, Шнайдерлин, Кенни, Дэвис (Бэнингайм, 88), Сигурдссон, Мартина, Кальверт-Льюин (Ньяссе, 61), Боласи (Леннон, 61).

"Уотфорд" - "Лестер" - 2:1

Голы: Махрез, 37 - 0:1, Ваге, 45 - 1:1, Шмейхель, 65 - 2:1 (автогол).

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Ваге, Кабаселе, Зегелар, Клеверли, Уотсон (Предль, 88), Дукуре, Каррильо (Синклер, 90+4), Ричарлисон, Перейра (Окака, 44).

"Лестер": Шмейхель, Драгович (Грей, 73), Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Кинг (Ульоа, 85), Махрез, Окадзаки (Слимани, 74), Олбрайтон, Варди.

"Хаддерсфилд" - "Сток Сити" - 1:1

Голы: Инс, 10 - 1:0, Собхи, 60 - 1:1.

"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит, Занка, Шиндлер, Лаув (Мэлоун, 83), Муй, Хогг, Кванер, Инс, Ван ла Парра (Лолли, 62), Мунье (Депуатр, 62).

"Сток Сити": Батленд, Эдвардс, Шоукросс (Собхи, 32), Зума, Виммер, Флетчер (Адам, 76), Кэмерон, Шакири (Диуф, 65), Аллен, Чупо-Мотинг, Крауч.

Напомним, ранее "Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон". | soccernews.ru

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