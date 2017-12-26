"Уотфорд" обыграл "Лестер" и другие результаты 20-го тура АПЛ
В рамках 20-го тура английской Премьер-Лиги "Уотфорд" обыграл "Лестер", а "Вест Бромвич" с "Эвертоном", "Борнмут" с "Вест Хэмом" и "Хаддерсфилд" со "Сток Сити" поделили очки.
"Борнмут" - "Вест Хэм" - 3:3
Голы: Коллинз, 7 - 0:1, Гослинг, 29 - 1:1, Аке, 57 - 2:1, Арнаутович, 82 - 2:2, Арнаутович, 89 - 2:3, Уилсон, 90+1 - 3:3.
"Борнмут": Бегович, Смит, Фрэнсис, С. Кук, Аке, Айб, Л. Кук, Гослинг, Фрэйзер (Пью, 89), Кинг (Афобе, 65), Уилсон.
"Вест Хэм": Адриан, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета (Райс, 78), Куяте, Обьянг (Кэрролл, 60), Масуаку, Айю (Чичарито, 62), Лансини, Арнаутович.
"Вест Бромвич" - "Эвертон" - 0:0
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс, Филлипс (Макклин, 88), Ливермор (Крыховяк, 69), Бэрри, Брант, Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 53).
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Уильямс, Кин, Шнайдерлин, Кенни, Дэвис (Бэнингайм, 88), Сигурдссон, Мартина, Кальверт-Льюин (Ньяссе, 61), Боласи (Леннон, 61).
"Уотфорд" - "Лестер" - 2:1
Голы: Махрез, 37 - 0:1, Ваге, 45 - 1:1, Шмейхель, 65 - 2:1 (автогол).
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Ваге, Кабаселе, Зегелар, Клеверли, Уотсон (Предль, 88), Дукуре, Каррильо (Синклер, 90+4), Ричарлисон, Перейра (Окака, 44).
"Лестер": Шмейхель, Драгович (Грей, 73), Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Кинг (Ульоа, 85), Махрез, Окадзаки (Слимани, 74), Олбрайтон, Варди.
"Хаддерсфилд" - "Сток Сити" - 1:1
Голы: Инс, 10 - 1:0, Собхи, 60 - 1:1.
"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит, Занка, Шиндлер, Лаув (Мэлоун, 83), Муй, Хогг, Кванер, Инс, Ван ла Парра (Лолли, 62), Мунье (Депуатр, 62).
"Сток Сити": Батленд, Эдвардс, Шоукросс (Собхи, 32), Зума, Виммер, Флетчер (Адам, 76), Кэмерон, Шакири (Диуф, 65), Аллен, Чупо-Мотинг, Крауч.
Напомним, ранее "Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12