"Уотфорд" опередил "Арсенал" и "Тоттенхэм" в гонке за перспективным защитником

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"Уотфорд" опередил "Арсенал" и "Тоттенхэм" в гонке за перспективным защитником

"Уотфорд" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Стивенейджа" Бена Уилмота.

В гонке за 18-летним футболистом "шершни" опередили "Арсенал" и "Тоттенхэм".

"Уотфорд" заплатил за Уилмота около 1,7 миллиона евро и заключил с ним пятилетний контракт. 

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