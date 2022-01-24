"Уотфорд" определился с будущим Раньери

Теги уотфордклаудио раньери

"Уотфорд" определился с будущим Раньери

Фото твиттер Mirror Football

Руководство "Уотфорда" приняло решение расстаться с главным тренером команды Клаудио Раньери.

По информации The Telegraph, терпение боссов клуба лопнуло после разгромного поражения от "Норвича" (0:3) в пятницу.

Итальянский наставник будет уволен, когда ему подберут замену. 

70-летний Раньери возглавляет "Уотфорд" с 4 октября. При нём команда потерпела 11 поражений в 14 матчах и оказалась в зоне вылета АПЛ.

Не пропустите: Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей команды

Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов