"Уотфорд" определился с будущим Раньери

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Руководство "Уотфорда" приняло решение расстаться с главным тренером команды Клаудио Раньери.

По информации The Telegraph, терпение боссов клуба лопнуло после разгромного поражения от "Норвича" (0:3) в пятницу.

Итальянский наставник будет уволен, когда ему подберут замену.

70-летний Раньери возглавляет "Уотфорд" с 4 октября. При нём команда потерпела 11 поражений в 14 матчах и оказалась в зоне вылета АПЛ.

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