"Уотфорд" определился с будущим Раньери
Руководство "Уотфорда" приняло решение расстаться с главным тренером команды Клаудио Раньери.
По информации The Telegraph, терпение боссов клуба лопнуло после разгромного поражения от "Норвича" (0:3) в пятницу.
Итальянский наставник будет уволен, когда ему подберут замену.
70-летний Раньери возглавляет "Уотфорд" с 4 октября. При нём команда потерпела 11 поражений в 14 матчах и оказалась в зоне вылета АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18