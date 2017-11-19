"Уотфорд" победил "Вест Хэм"

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"Уотфорд" победил "Вест Хэм"

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на своем поле обыграл "Вест Хэм". Мячи забили Уилл Хьюз и Ришарлисон. Благодаря этой победе "Уотфорд" поднялся на восьмое место в Премьер-лиге. "Вест Хэм" остался на 18-й позиции.

"Уотфорд" – "Вест Хэм" - 2:0 (1:0)
Голы: Хьюз, 11 - 1:0, Ришарлисон, 64 - 2:0

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Бритос, Зегелар, Кабаселе, Дукуре, Хьюз (Перейра, 84), Ришарлисон, Клеверли, Фемения (Холебас, 86), Грэй (Каррильо, 90).

"Вест Хэм": Харт, Рид, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Обианг, Нобл, Лансини, Куяте, Арнаутович (Масуаку, 74), Кэрролл (Сако, 65).

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