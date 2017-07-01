"Уотфорд" подписал хавбека "Алавеса"

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"Уотфорд" подписал хавбека "Алавеса"

"Уотфорд" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Алавеса" Кико Фемении.

26-летний испанец присоединился к "шершням" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2021 года.

Фемения выступал за "Алавес" с 2015 года, сыграл 77 матчей и забил 5 голов.

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