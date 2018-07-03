"Уотфорд" подписал итальянского защитника

Левый защитник "Болоньи" Адам Масина перешел в "Уотфорд", сообщает официальный твиттер клуба.

Английский клуб заплатил за футболиста пять миллионов евро. Сам игрок подписал с англичанами контракт до лета 2023 года.

24-летний Масина выступал за "Болонью" с 2013 года, провел за клуб 124 матча и забил 4 гола. Ранее играл за "Джакоммезе". Сыграл 6 матчей за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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