"Уотфорд" подписал итальянского защитника

Теги уотфордболоньяадам масина

"Уотфорд" подписал итальянского защитника

Левый защитник "Болоньи" Адам Масина перешел в "Уотфорд", сообщает официальный твиттер клуба.

Английский клуб заплатил за футболиста пять миллионов евро. Сам игрок подписал с англичанами контракт до лета 2023 года.

24-летний Масина выступал за "Болонью" с 2013 года, провел за клуб 124 матча и забил 4 гола. Ранее играл за "Джакоммезе". Сыграл 6 матчей за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" близок к крупному трансферу. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов