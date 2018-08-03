"Уотфорд" подписал новый контракт с трансферной целью топ-клубов АПЛ

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"Уотфорд" подписал новый контракт с трансферной целью топ-клубов АПЛ

"Уотфорд" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Абдулаем Дукуре.

25-летний француз малийского происхождения заключил с "шершнями" соглашение до лета 2023 года.

Стоит отметить, что Дукуре впечатлил своей игрой в прошлом сезоне несколько топ-клубов АПЛ. В подписании хавбека были заинтересованы "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

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