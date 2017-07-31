"Уотфорд" подпишет перспективного бразильца

Теги уотфордфлуминенсеришарлисон андраде

"Уотфорд" подпишет перспективного бразильца

Нападающий "Флуминенсе" Ришарлисон Андраде вскоре станет игроком "Уотфорда", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 20-летнего бразильца. Сумма сделки составит 14,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Ришарлисону со стороны "Милана" и "Челси". | http://soccernews.ru

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