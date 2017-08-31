"Уотфорд" пополнился голландским защитником Зегелааром

Защитник "Спортинга" Марвин Зегелаар стал игроком "Уотфорда", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с англичанами до лета 2021 года.

27-летний Зегелаара выступал за "Спортинг" с 2016 года, провел за клуб 39 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Аякс", "Эксельсиор", "Эспаньол", "Элазигспор", "Блэкпул" и "Риу Аве". Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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