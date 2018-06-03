"Уотфорд" повесил ценник на Ришарлисона

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"Уотфорд" повесил ценник на Ришарлисона"Уотфорд" повесил ценник на своего вингера Ришарлисона, на которого претендуют сразу несколько клубов АПЛ.

Так, по сведениям Mirror, "шершни" будут готовы расстаться с 21-летним бразильцем ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ришарлисон забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач в 41 матче за "Уотфорд".

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