"Уотфорд" повесил ценник на Ришарлисона

"Уотфорд" повесил ценник на своего вингера Ришарлисона, на которого претендуют сразу несколько клубов АПЛ.

Так, по сведениям Mirror, "шершни" будут готовы расстаться с 21-летним бразильцем ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ришарлисон забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач в 41 матче за "Уотфорд".

Не пропустите: голосование за самую горячую девушку мая. | soccernews.ru