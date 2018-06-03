"Уотфорд" пожаловался на "Эвертон"

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"Уотфорд" пожаловался на "Эвертон"

"Уотфорд" пожаловался на "Эвертон" в связи с назначением Марку Силвы на пост главного тренера "ирисок".

Как сообщает Sky Sports, "шершни" требуют компенсацию и обратились для решения этого спора к руководству АПЛ.

"Эвертон", в свою очередь, хочет урегулировать ситуацию путём прямых переговоров с "Уотфордом".

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