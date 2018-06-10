"Уотфорд" практически согласовал трансфер нападающего "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sport.es, футболист за 13 миллионов евро перейдет в "Уотфорд", где он провел в аренде вторую половину сезона.

Деулофеу сыграл за "Уотфорд" 7 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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