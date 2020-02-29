"Уотфорд" прервал беспроигрышную серию "Ливерпуля" и сохранил рекорд "Арсенала"

В рамках 28-го тура АПЛ "Уотфорд" крупно обыграл "Ливерпуль" (3:0).

Таким образом, "шершни" прервали беспроигрышную серию мерсисайдцев в АПЛ, которая длилась 44 матча.

"Ливерпулю" не удалось побить рекорд "Арсенала". В 2003-2004 годах "канониры" не проигрывали в чемпионате 49 матчей кряду.

Несмотря на поражение "Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка.

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