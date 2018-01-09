"Уотфорд" продлил контракт с Холебасом

"Уотфорд" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Хосе Холебасом.

33-летний грек заключил с "шершнями" соглашение до лета 2020 года.

Холебас выступает за "Уотфорд" с 2015 года, сыграл 63 матча и забил 3 гола.

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