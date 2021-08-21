"Уотфорд" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

Теги уотфордбрайтон & хоув альбион

"Уотфорд" проиграл "Брайтону" в матче АПЛФото: твиттер "Брайтона"

В рамках 2-го тура АПЛ "Брайтон" обыграл "Уотфорд".

"Брайтон" - "Уотфорд" 2:0

Голы: Даффи, 10 - 1:0, Мопе, 41 - 2:0

"Брайтон": Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Марч, Лаллана (Модер, 80), Биссума, Мак Аллистер, Троссард (Мвепу, 72), Мопе (Коннолли, 46).

"Уотфорд": Бахманн, Кэткарт (Кинг, 65), Кабаселе, Трост-Эконг, Мазина, Сема (Дини, 78), Клеверли, Этебо, Луза (Эрнандес, 46), Сарр, Деннис.

Читайте также: "Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа"

"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов