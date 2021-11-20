"Уотфорд" разгромил "МЮ", Джеррард дебютировал с победы и другие результаты 12-го тура АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё шесть матчей.

Выделим позорное поражение "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:4 в гостевой игре с "Уотфордом", а также победу "Астон Виллы" над "Брайтоном" в дебютном поединке Стивена Джеррарда.

"Бернли" – "Кристал Пэлас" - 3:3

Голы: 0:1 – 8 Бентеке, 1:1 – 19 Ми, 2:1 – 27 Вуд, 2:2 – 36 Бентеке, 2:3 – 42 Гехи, 3:3 – 49 Корне.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон, Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 80), Корне (Выдра, 84), Макнил.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Эдуар, 87), Галлахер (Шлупп, 81), Айю (Олисе, 58), Заа, Бентеке.



"Вулверхэмптон" – "Вест Хэм" - 1:0

Гол: 1:0 – 58 Хименес.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Поденсе (Траоре, 76), Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Дендонкер, 87), Хименес.

"Вест Хэм": Фабиански, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 59), Антонио, Бенрахма (Влашич, 71), Боуэн (Ярмоленко, 71).



"Норвич" – "Саутгемптон" - 2:1

Голы: 0:1 – 4 Адамс, 1:1 – 7 Пукки, 2:1 – 79 Хэнли.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Норманн, Гилмор (Рупп, 86), Рашица (Цолис, 90), Кэнтуэлл (Сарджент, 46), Пукки.

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Диалло, Эльюнусси (Броя, 57), Ромеу (Войнович, 73), Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Уолкотт, 62).



"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 4:1

Голы: 1:0 – 28 Кинг, 2:0 – 44 Сарр, 2:1 – 50 ван де Бек, 3:1 – 90 Жоао Педро, 4:1 – 90 Деннис.

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Нкулу (Трост-Эконг, 64), Мазина, Сиссоко, Клеверли, Луза (Жоао Педро, 77), Сарр (Эрнандес, 68), Кинг, Деннис.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Диогу Далот, 85), Матич, Бруну Фернандеш, Мактоминей (ван де Бек, 46), Санчо (Лингард, 90), Роналду, Рэшфорд (Марсьяль, 46).

Удаление: Магуайр (69).



"Астон Вилла" – "Брайтон" - 2:0

Голы: 1:0 – 84 Уоткинс, 2:0 – 89 Мингз.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Эль-Гази, 84), Кэш, Буэндиа (Янг, 74), Ингз (Бэйли, 66), Уоткинс.

"Брайтон": Стил, Лэмпти (Мопе, 79), Даффи, Данк, Уэбстер, Кукурелья (Марч, 64), Гросс (Мак Аллистер, 89), Модер, Биссума, Лаллана, Троссард.



"Ньюкасл" – "Брентфорд" - 3:3

Голы: 1:0 – 10 Ласселс, 1:1 – 11 Тоуни, 1:2 – 31 Генри, 2:2 – 39 Жоэлинтон, 2:3 – 61, автогол Ласселс, 3:3 – 75 Сен-Максимен.

"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Шер (Лонгстафф, 71), Ласселс, Мерфи, Ритчи, Шелви, Уиллок (Фрэйзер, 71), Сен-Максимен, Уилсон, Жоэлинтон.

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Янссон, Роэрслев (Гуд, 80), Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт (Баптист, 89), Тоуни, Годдос (Оньека, 59), Мбемо.

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