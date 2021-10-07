"Уотфорд" совершил первый трансфер после назначения Раньери

Фото: сайт "Уотфорда"/Автор неизвестен

Камерунский защитник Николя Нкулу перешел в "Уотфорд", сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "шершням" бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2022 года. Нкулу стал первым трансфером "Уотфорда" после назначения на пост главного тренера Клаудио Раньери.

31-летний Нкулу ранее Нкулу выступал за "Монако", "Марсель", "Лион" и "Торино". За сборную Камеруна сыграл 75 матчей и забил два мяча. Обладатель Кубка французской лиги, обладатель Кубка африканских наций.

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