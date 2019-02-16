"Уотфорд" стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии

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"Уотфорд" стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Уотфорд" в гостях одолел "Куинз Парк Рейнджерс" благодаря голу Этьена Капу в компенсированное к первому тайму время. Таким образом, "шершни" стали первым четвертьфиналистом турнира.

КПР – "Уотфорд" - 0:1

Гол: Капу, 45 - 0:1.

КПР: Ламли, Ляйстнер, Холл (Осейи-Сэмюэл, 84), Бидуэлл, Ферлонг, Луонго, Вшолек (Эзе, 76), Казнс, Фримэн, Уэллс (Хемед, 71), Смит.

"Уотфорд": Гомес, Кабаселе, Холебас, Янмат, Бритос, Хьюз, Капу, Клеверли (Кина, 84), Сема (Мариаппа, 74), Дини, Грэй (Дукуре, 74).

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