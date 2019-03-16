"Уотфорд" стал первым полуфиналистом Кубка Англии

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Уотфорд" дома одолел "Кристал Пэлас" и пробился в следующую стадию турнира.

Голами в составе "шершней" отличились Этьен Капу и Эндрю Грэй, за "орлов" забил Миши Батшуайи.

"Уотфорд" – "Кристал Пэлас" - 2:1

Голы: Капу, 27 - 1:0, Батшуайи, 62 - 1:1, Грэй, 79 - 2:1.

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас (Мазина, 46), Фемения, Кэткарт, Хьюз (Грэй, 77), Капу, Перейра, Дукуре, Деулофеу (Клеверли, 89), Дини.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Келли, Уан-Биссака, Шлупп, Макартур (Бентеке, 84), Миливоевич, Таунсенд, Куяте, Майер, Батшуайи.

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