"Уотфорд" стал первым полуфиналистом Кубка Англии
В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Уотфорд" дома одолел "Кристал Пэлас" и пробился в следующую стадию турнира.
Голами в составе "шершней" отличились Этьен Капу и Эндрю Грэй, за "орлов" забил Миши Батшуайи.
"Уотфорд" – "Кристал Пэлас" - 2:1
Голы: Капу, 27 - 1:0, Батшуайи, 62 - 1:1, Грэй, 79 - 2:1.
"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас (Мазина, 46), Фемения, Кэткарт, Хьюз (Грэй, 77), Капу, Перейра, Дукуре, Деулофеу (Клеверли, 89), Дини.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Келли, Уан-Биссака, Шлупп, Макартур (Бентеке, 84), Миливоевич, Таунсенд, Куяте, Майер, Батшуайи.
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|30
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|30
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|Челси
|29
|57
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|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
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|Вест Хэм Юнайтед
|30
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|Лестер Сити
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|Кристал Пэлас
|30
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|29
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|Саутгемптон
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|30
|18
|Кардифф Сити
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