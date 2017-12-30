"Уотфорд" – "Суонси" - 1:2, "Хаддерсфилд" – "Бернли" - 0:0 (обзоры)

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"Уотфорд" – "Суонси" - 1:2, "Хаддерсфилд" – "Бернли" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 21-го тура английской Премьер-лиги.

"Уотфорд" – "Суонси" - 1:2 

"Хаддерсфилд" – "Бернли" - 0:0

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2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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