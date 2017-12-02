"Уотфорд" – "Тоттенхэм" - 1:1, "Вест Бромвич" – "Кристал Пэлас" - 0:0, "Лестер" – "Бернли" - 1:0 (обзоры)

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"Уотфорд" – "Тоттенхэм" - 1:1, "Вест Бромвич" – "Кристал Пэлас" - 0:0, "Лестер" – "Бернли" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 15-го тура английской Премьер-лиги.

"Уотфорд" – "Тоттенхэм" - 1:1 

"Вест Бромвич" – "Кристал Пэлас" - 0:0 

"Лестер" – "Бернли" - 1:0

Не пропустите: "Тоттенхэм" в меньшинстве сыграл вничью с "Уотфордом" и другие результаты 15-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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