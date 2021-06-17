"Уотфорд" усилился экс-защитником "Тоттенхэма"

Фото твиттер "Уотфорда"

"Уотфорд" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника Дэнни Роуза.

30-летний футболист, до последнего времени выступавший за "Тоттенхэм", сменил команду на правах свободного агента.

"Шершни" заключили с английским фулбеком контракт до июня 2023 года.

Роуз провёл в "Тоттенхэме" 14 лет. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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