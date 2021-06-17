"Уотфорд" усилился экс-защитником "Тоттенхэма"

Теги уотфордтоттенхэмдэнни роузтрансферы

"Уотфорд" усилился экс-защитником "Тоттенхэма"

Фото твиттер "Уотфорда"

"Уотфорд" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника Дэнни Роуза.

30-летний футболист, до последнего времени выступавший за "Тоттенхэм", сменил команду на правах свободного агента.

"Шершни" заключили с английским фулбеком контракт до июня 2023 года.

Роуз провёл в "Тоттенхэме" 14 лет. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

Не пропустите: Александр-Арнольд удивил фанатов сменой имиджа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА может пригласить экс-тренера "Эвертона"

ЦСКА может пригласить экс-тренера "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов