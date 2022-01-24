"Уотфорд" уволил Раньери

Фото: сайт "Уотфорда"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Уотфорда" на официальном сайте объявила об отставке Клаудио Раньери с поста главного тренера клуба.

Итальянский специалист был уволен в связи с серией неудовлетворительных результатов. После 20 матчей "Уотфорд" находится в зоне вылета на 19-м месте, набрав всего 14 очков.

70-летний Раньери тренировал "Уотфорд" с лета 2021 года. Ранее он возглавлял такие известные клубы, как "Наполи", "Фиорентина", "Валенсия", "Челси", "Атлетико", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Монако" и "Лестер".

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