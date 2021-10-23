"Уотфорд" в матче с 7 голами разобрался с "Эвертоном" и другие результаты 9-го тура АПЛ

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"Уотфорд" в матче с 7 голами разобрался с "Эвертоном" и другие результаты 9-го тура АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 9-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё четыре матча.

Выделим гостевую разгромную победу "Уотфорда" над "Эвертоном" со счётом 5:2.

"Эвертон" – "Уотфорд" - 2:5

Голы: 1:0 – 3 Дэвис, 1:1 – 13 Кинг, 2:1 – 63 Ришарлисон, 2:2 – 78 Куцка, 2:3 – 80 Кинг, 2:4 – 86 Кинг, 2:5 – 90 Деннис.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Аллан, Грэй (Ивоби, 77), Дэвис, Рондон, Гордон (Ришарлисон, 60).

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 64), Нгакиа (Нкулу, 76), Сарр (Деннис, 64), Кинг, Эрнандес.
 

"Кристал Пэлас" – "Ньюкасл" - 1:1

Голы: 1:0 – 56 Бентеке, 1:1 – 65 Уилсон.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Шлупп, 73), Галлахер (Матета, 86), Олисе (Заа, 66), Бентеке, Эдуар.

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Кларк, Ласселс, Крафт, Ритчи, Фрэйзер (Альмирон, 66), Хэйден, Лонгстафф (Уиллок, 66), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 81), Уилсон.
 

"Лидс" – "Вулверхэмптон" - 1:1

Голы: 0:1 – 10 Хван Хи Чхан, 1:1 – 90, пенальти Родриго.

"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Даллас, Стрейк, Харрисон (Робертс, 46), Клих (Гелхардт, 63), Шеклтон, Рафинья (Саммервилл, 54), Родриго, Джеймс.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури (Хувер, 83), Дендонкер, Моутинью (Рубен Невеш, 90), Хван Хи Чхан, Хименес, Траоре (Поденсе, 76).
 

"Саутгемптон" – "Бернли" - 2:2

Голы: 0:1 – 13 Корне, 1:1 – 41 Ливраменто, 2:1 – 50 Броя, 2:2 – 57 Корне.

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Перро, Эльюнусси, Ромеу, Диалло, Редмонд (Армстронг, 89), Уолкотт (Армстронг, 74), Броя (Адамс, 79).

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Корк (Родригес, 70), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Выдра, 90), Корне (Гудмундссон, 78).

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