"Уотфорд" веред переговоры с Лукой Готти

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"Уотфорд" веред переговоры с Лукой Готти

"Уотфорд" занимается поисками главного тренера. Команда ведет переговоры с Лукой Готти, который ранее возглавлял "Удинезе". Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее Готти был ассистентом Маурицио Сарри в "Челси". Специалист уже встретился с представителями "Уотфорда".

По итогам завершившегося сезона АПЛ "Уотфорд" занял 19 место в турнирной таблице.

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