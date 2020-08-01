"Уотфорд" веред переговоры с Лукой Готти

"Уотфорд" занимается поисками главного тренера. Команда ведет переговоры с Лукой Готти, который ранее возглавлял "Удинезе". Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее Готти был ассистентом Маурицио Сарри в "Челси". Специалист уже встретился с представителями "Уотфорда".

По итогам завершившегося сезона АПЛ "Уотфорд" занял 19 место в турнирной таблице.

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