"Уотфорд" – "Вест Хэм" - 2:0 (обзор)

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"Уотфорд" – "Вест Хэм" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 12-го тура чемпионата Англии между "Уотфордом" и "Вест Хэмом" (2:0).

Видео: "Уотфорд" – "Вест Хэм".

 

Не пропустите: "Уотфорд" победил "Вест Хэм".  http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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