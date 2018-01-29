"Уотфорд" включился в борьбу за Деулофеу

"Уотфорд" готов побороться с итальянскими клубами за вингера "Барселоны" Жерара Деулофеу, сообщает британская пресса.

Напомним, что каталонский клуб готов продать 23-летнего футболиста за 18-20 миллионов евро.

В этом сезоне Деулофеу сыграл за "Барселону" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

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