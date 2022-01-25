"Уотфорд" выбрал тренера на замену Раньери
Стало известно, кто возглавит "Уотфорд" вместо уволенного в понедельник Клаудио Раньери.
По информации журналиста Николо Скиры, новым главным тренером "шершней" станет Рой Ходжсон.
74-летний специалист заключит с клубом контракт до конца сезона с опцией продления.
"Уотфорд" набрал 14 очков в 20 турах АПЛ и занимает 19-е место в таблице лиги.
Последним местом работы Ходжсона был "Кристал Пэлас", который он покинул прошлым летом.
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Уотфорд
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