"Уотфорд" выбрал тренера на замену Раньери

Фото твиттер "Кристал Пэлас"

Стало известно, кто возглавит "Уотфорд" вместо уволенного в понедельник Клаудио Раньери.

По информации журналиста Николо Скиры, новым главным тренером "шершней" станет Рой Ходжсон.

74-летний специалист заключит с клубом контракт до конца сезона с опцией продления.

"Уотфорд" набрал 14 очков в 20 турах АПЛ и занимает 19-е место в таблице лиги.

Последним местом работы Ходжсона был "Кристал Пэлас", который он покинул прошлым летом.

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