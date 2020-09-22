"Уотфорд" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу 4-го дивизиона

Теги брентфордньюпорт каунтиуотфордвест бромвич альбион

"Уотфорд" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу 4-го дивизиона

Завершились два матча 3-го раунда Кубка английской лиги. "Уотфорд" проиграл "Ньюпорту", который выступает в четвертом по силе дивизионе. "Вест Бромвич" в серии пенальти уступил "Брентфорду".

"Ньюпорт" – "Уотфорд" - 3:1 (2:0)
Голы: Абрахамс, 18 (с пенальти) - 1:0, Лэбэди, 28 - 2:0, Пеньяранда, 54 (с пенальти) - 2:1, Эймонд, 65 - 3:1

"Уотфорд": Бахманн, Сьерральта, Агьяква, Доусон, Стивенсон, Филлипс, Пуссетто (Кричлоу, 84), Гарнер, Хунгбо (Пеньяранда, 46), Мюррей (Перица, 46), Синклэйр.

"Вест Бромвич" – "Брентфорд" - 2:2 (0:0)
Голы: Робсон-Кану, 56 (с пенаьти) - 1:0, Маркондес, 58 - 1:1, Робсон-Кану, 66 (с пенальти) - 2:1, Форсс, 73 (с пенальти) - 2:2

Не пропустите: Матч "Тоттенхэма" в Кубке Англии с "Лейтон Ориент" отменен из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги

"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов