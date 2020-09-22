"Уотфорд" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу 4-го дивизиона
Завершились два матча 3-го раунда Кубка английской лиги. "Уотфорд" проиграл "Ньюпорту", который выступает в четвертом по силе дивизионе. "Вест Бромвич" в серии пенальти уступил "Брентфорду".
"Ньюпорт" – "Уотфорд" - 3:1 (2:0)
Голы: Абрахамс, 18 (с пенальти) - 1:0, Лэбэди, 28 - 2:0, Пеньяранда, 54 (с пенальти) - 2:1, Эймонд, 65 - 3:1
"Уотфорд": Бахманн, Сьерральта, Агьяква, Доусон, Стивенсон, Филлипс, Пуссетто (Кричлоу, 84), Гарнер, Хунгбо (Пеньяранда, 46), Мюррей (Перица, 46), Синклэйр.
"Вест Бромвич" – "Брентфорд" - 2:2 (0:0)
Голы: Робсон-Кану, 56 (с пенаьти) - 1:0, Маркондес, 58 - 1:1, Робсон-Кану, 66 (с пенальти) - 2:1, Форсс, 73 (с пенальти) - 2:2
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