Упамекано готов перейти в "Реал"

Французский защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано определился со своим будущим и хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, в связи с интересом королевского клуба футболист отказался продлевать контракт с "РБ Лейпциг", который действует до лета 2021 года. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Упамекано также входит в сферу интересов "Барселоны", "Арсенала", "Милана" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 21-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Реал" выбирает между двумя топ-форвардами. | http://soccernews.ru