Упамекано готов перейти в "Реал"
Французский защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано определился со своим будущим и хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, в связи с интересом королевского клуба футболист отказался продлевать контракт с "РБ Лейпциг", который действует до лета 2021 года. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Упамекано также входит в сферу интересов "Барселоны", "Арсенала", "Милана" и "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 21-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
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|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
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|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
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|Унион Берлин
|25
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|Айнтрахт Франкфурт
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|13
|Герта
|25
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|Аугсбург
|25
|27
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|Майнц 05
|25
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|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
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|Падерборн
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|16