Упамекано контактирует с другими клубами, несмотря на продление контракта с "РБ Лейпцигом"

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано заявил, что контактирует с другими клубами.

"Я продлил соглашение с "РБ Лейпцигом". Несколько клубов хотят подписать меня, я контактирую с ними, однако у меня есть время. Посмотрим, что случится в будущем", - приводит слова Упамекано Goal.com.

Напомним, что в конце июля Упамекано продлил контракт с клубом до 2023 года.

В минувшем сезоне на счету 21-летнего француза одна результативная передача в 38 играх.

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