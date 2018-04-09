Упамекано назвал клубы, в которых бы он хотел поиграть

Теги дайот упамеканорб лейпцигбарселонареал мадридманчестер юнайтед

Упамекано назвал клубы, в которых бы он хотел поигратьЗащитник "РБ Лейцпиг" Дайот Упамекано назвал клубы, в которых бы он хотел поиграть в будущем.

"В таком молодом возрасте все мечтают играть за "Реал Мадрид", "Барселону", "Манчестер Юнайтед"... Но для меня это будущееСейчас я должен работать, и моим приоритетом является "Лейпциг", - приводит слова 19-летнего бека "быков" El Mundo Deportivo.

Не пропустите: Эрерра плюнул на герб "Манчестер Сити". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов