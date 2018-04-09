Защитник "РБ Лейцпиг" Дайот Упамекано назвал клубы, в которых бы он хотел поиграть в будущем.

" В таком молодом возрасте все м ечтают играть за " Реал Мадрид ", " Барселону ", " Манчестер Юнайтед " ... Но для меня это будущее . Сейчас я должен работать, и моим приоритетом является " Лейпциг ", - приводит слова 19-летнего бека "быков" El Mundo Deportivo.

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