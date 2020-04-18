Упамекано назвал лучшего защитника в мире

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Упамекано назвал лучшего защитника в мире

Игрок "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано рассказал, кого он считает лучшим защитником в мировом футболе.

"Я считаю, что это Серхио Рамос. Изначально я играл на разных позициях, но когда меня перевели в защиту, я стал внимательно следить за его игрой. У Серхио особенные качества, поэтому он так хорош во всех турнирах. Именно это мне нравится", - цитирует француза Goal.com.

34-летний Рамос с 2005 года выступает за мадридский "Реал". В текущем сезоне испанец забил 7 голов в 34 матчах.

Также стоит отметить, что "сливочные" могут купить Упамекано ближайшим летом.

Не пропустите: Экс-голкипер "Ливерпуля" рассказал, что Рамос нанес ему тяжелую травму в финале ЛЧ-2018. | http://soccernews.ru
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