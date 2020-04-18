Упамекано назвал лучшего защитника в мире
Игрок "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано рассказал, кого он считает лучшим защитником в мировом футболе.
"Я считаю, что это Серхио Рамос. Изначально я играл на разных позициях, но когда меня перевели в защиту, я стал внимательно следить за его игрой. У Серхио особенные качества, поэтому он так хорош во всех турнирах. Именно это мне нравится", - цитирует француза Goal.com.
34-летний Рамос с 2005 года выступает за мадридский "Реал". В текущем сезоне испанец забил 7 голов в 34 матчах.
Также стоит отметить, что "сливочные" могут купить Упамекано ближайшим летом.
Не пропустите: Экс-голкипер "Ливерпуля" рассказал, что Рамос нанес ему тяжелую травму в финале ЛЧ-2018. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16