Упамекано объяснил, почему он выбрал "Баварию", несмотря на интерес из АПЛ
Фото: инстаграм Дайота Упамекано/Автор неизвестен
Францзский защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано рассказал, почему он принял решение перейти в мюнхенскую "Баварию", несмотря на то, что им интересовались "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".
"Я хотел остаться в Германии. Меня все устраивает здесь: уровень футбола, фанаты, стадионы. Я был горд, когда такой клуб, как "Бавария" вышел на меня. Но уровень этого клуба не намного выше "РБ Лейпциг", - приводит слова Упамекано Sportbuzzer.
22-летний Упамекано перейдет в "Баварию" в летнее трансферное окно. Мюнхенский клуб заплатит за футболиста полную сумму отступных в размере 42 миллионов евро.
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Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18