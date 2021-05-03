Упамекано объяснил, почему он выбрал "Баварию", несмотря на интерес из АПЛ

Фото: инстаграм Дайота Упамекано/Автор неизвестен

Францзский защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано рассказал, почему он принял решение перейти в мюнхенскую "Баварию", несмотря на то, что им интересовались "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".

"Я хотел остаться в Германии. Меня все устраивает здесь: уровень футбола, фанаты, стадионы. Я был горд, когда такой клуб, как "Бавария" вышел на меня. Но уровень этого клуба не намного выше "РБ Лейпциг", - приводит слова Упамекано Sportbuzzer.

22-летний Упамекано перейдет в "Баварию" в летнее трансферное окно. Мюнхенский клуб заплатит за футболиста полную сумму отступных в размере 42 миллионов евро.

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