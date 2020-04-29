Упамекано останется в "РБ Лейпциг", несмотря на интерес топ-клубов

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Упамекано останется в "РБ Лейпциг", несмотря на интерес топ-клубов

Французский защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано договорился о продлении контракта с клубом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист подпишет с немецким клубом соглашение до лета 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Упамекано входит в сферу интересов "Манчестер Сити", "Реала", "Барселоны" и "Баварии".

В нынешнем сезоне 21-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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