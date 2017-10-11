Упамекано прокомментировал интерес "Барселоны"

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Упамекано прокомментировал интерес "Барселоны"

Защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано поделился мнением о слухах, которые связывают его с переходом в "Барселону".

"Это мне льстит, конечно, но на данный момент мои мысли только о "РБ Лейпциге". Здесь я должен много работать, чтобы добиться своих целей" - приводит слова Упамекано Sport Bild.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2021 года, а клаусула составляет 100 миллионов евро.

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