Упамекано прокомментировал интерес к себе европейских топ-клубов

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Упамекано прокомментировал интерес к себе европейских топ-клубовЗащитник немецкого "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано прокомментировал интерес к себе европейских топ-клубов.

"Конечно, интерес больших клубов льстит мне. Но на данный момент я являюсь игроком "РБ Лейпциг". Я должен много работать, чтобы продолжать прогрессировать и расти вместе с командой", - приводит слова 19-летнего бека Bild.

Напомним, вчера "РБ Лейпциг" уступил "Порту". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 10 23
2 Боруссия Дортмунд 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Ганновер 96 10 18
5 Шальке 10 17
6 Боруссия Менхенгладбах 10 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Байер Леверкузен 10 15
9 Аугсбург 10 15
10 Айнтрахт Франкфурт 10 15
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 10 13
13 Майнц 05 10 11
14 Вольфсбург 10 10
15 Фрайбург 10 8
16 Гамбург 10 7
17 Вердер Бремен 10 5
18 Кельн 10 2
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