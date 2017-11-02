Защитник немецкого "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано прокомментировал интерес к себе европейских топ-клубов.

" Конечно, интерес больших клубов льстит мне. Но на данный момент я являюсь игроком "РБ Лейпциг". Я должен много работать, чтобы продолжать прогрессировать и расти вместе с командой ", - приводит слова 19-летнего бека Bild.

Напомним, вчера "РБ Лейпциг" уступил "Порту". | soccernews.ru