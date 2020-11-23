Упамекано решил покинуть "РБ Лейпциг". Игроком интересуются топ-клубы

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Упамекано решил покинуть "РБ Лейпциг". Игроком интересуются топ-клубы

Французский защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано принял решение сменить клубом летом 2021 года, сообщает Sport.de.

По сведениям издания, футболист готов перейти в топ-клуб. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Реал", "Бавария", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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