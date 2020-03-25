Упамекано решил покинуть "РБ Лейпциг". Им интересуются топ-клубы
Французский защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано покинет команду по окончании сезона, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, футболист намерен перейти в топ-клуб в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что француз находится в сфере интересов "Барселоны", "Баварии", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 21-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16