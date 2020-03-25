Упамекано решил покинуть "РБ Лейпциг". Им интересуются топ-клубы

Французский защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано покинет команду по окончании сезона, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист намерен перейти в топ-клуб в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что француз находится в сфере интересов "Барселоны", "Баварии", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 21-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2021 года.

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