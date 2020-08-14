Упамекано стал лучшим игроком матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико"

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Упамекано стал лучшим игроком матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико"

Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико".

"Невероятная игра в обороне, которая свела к минимуму атаку "Атлетико". Он выиграл все ситуации один на один, а также угрожал воротам соперника.  Показал идеальное сочетание спортивной агрессии в защите и хладнокровной работы с мячом", - сказал технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес.

Напомним, "РБ Лейпциг" в полуфинале сыграет с ПСЖ. Встреча состоится 18 августа.

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