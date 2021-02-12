Упамекано выбрал клуб для дальнейшей карьеры

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Упамекано выбрал клуб для дальнейшей карьерыИздание L’Equipe сообщает, что защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано принял решение относительно своего нового клуба. 

По информации источника, 22-летний француз в следующем сезоне будет выступать за "Баварию". Стороны уже договорились между собой. Деталей о сроках соглашения нет.

Мюнхенцы выплатят "РБ Лейпцигу" 40 млн евро, именно такая сумма указана в качестве отступных в контракте футболиста.

Как сообщалось ранее, на игрока также претендовали английские "Челси" и "Ливерпуль".

В текущем сезоне Упамекано сыграл в Бундеслиге 19 матчей и забил 1 гол.
 
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