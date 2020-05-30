УПЛ возобновлена! "Александрия" одолела "Зарю" и другие результаты 24-го тура
Представляем результаты матчей 24-го тура УПЛ.
"Александрия" - "Заря" 1:0
Гол: Гречишкин (пен), 90+4 - 1:0
"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56), Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61)
"Заря": Махарадзе, Хомченовский (Лунев, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 88), Кочергин, Перович (Громов, 73), Кабаев (Тымчик, 60)
"Днепр-1" - "Олимпик" 3:1
Голы: Булеца, 31 - 1:0, Адамюк, 62 - 2:0, Тейлор, 77 - 3:0, Политыло (пен), 90+3 - 3:1
"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, С. Кравченко, Тейлор (Чичиков, 81), Ди Франко (Когут, 63), Вакулко (Снижко, 81), Булеца (Назаренко, 63), Хобленко (Коркишко, 71).
"Олимпик": Крынский, Ксенз (Баланюк, 68), Гришко, Зотько (Литвин, 73), Лебеденко, Цымбалюк, Н. Кравченко, Кравчук (Завийский, 68), Политыло, Тейшейра (Балашов, 73), Шахаб (Е. Пасич, 83).
"Колос" - "Десна" 0:2
Голы: Фаворов, 64 - 0:1, Картушов, 84 - 0:2
"Колос": Яшков, Ефремов, Петров, Гавриш, Емец, Богданов, Милько (Сорокин, 85), Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Бондаренко, 83), Лысенко.
"Десна": Паст, Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой, Огиря, Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46), Филиппов (Гитченко, 90+2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13