УПЛ возобновлена! "Александрия" одолела "Зарю" и другие результаты 24-го тура

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УПЛ возобновлена! "Александрия" одолела "Зарю" и другие результаты 24-го тура

Представляем результаты матчей 24-го тура УПЛ.

"Александрия" - "Заря" 1:0

Гол: Гречишкин (пен), 90+4 - 1:0

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56), Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61)

"Заря": Махарадзе, Хомченовский (Лунев, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 88), Кочергин, Перович (Громов, 73), Кабаев (Тымчик, 60)


"Днепр-1" - "Олимпик" 3:1

Голы: Булеца, 31 - 1:0, Адамюк, 62 - 2:0, Тейлор, 77 - 3:0, Политыло (пен), 90+3 - 3:1

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, С. Кравченко, Тейлор (Чичиков, 81), Ди Франко (Когут, 63), Вакулко (Снижко, 81), Булеца (Назаренко, 63), Хобленко (Коркишко, 71).

"Олимпик": Крынский, Ксенз (Баланюк, 68), Гришко, Зотько (Литвин, 73), Лебеденко, Цымбалюк, Н. Кравченко, Кравчук (Завийский, 68), Политыло, Тейшейра (Балашов, 73), Шахаб (Е. Пасич, 83).


"Колос" - "Десна" 0:2

Голы: Фаворов, 64 - 0:1, Картушов, 84 - 0:2

"Колос": Яшков, Ефремов, Петров, Гавриш, Емец, Богданов, Милько (Сорокин, 85), Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Бондаренко, 83), Лысенко.

"Десна": Паст, Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой, Огиря, Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46), Филиппов (Гитченко, 90+2).

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2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
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