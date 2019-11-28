"Уподоблю плавкам с изображением пениса": Уткин высмеял Дзюбу за футболку с собственным изображением

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"Уподоблю плавкам с изображением пениса": Уткин высмеял Дзюбу за футболку с собственным изображением

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин потроллил форварда "Зенита" Артёма Дзюбу за то, что он пришёл на флеш-интервью после матча Лиги Чемпионов с "Лионом" в футболке с собственным изображением.

"Ой, какая красота. Футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу. Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображён он же? Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин? Вроде нет.

Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда. Ему же ещё дарили портрет в стиле иконы. Кто знает - она у Артёма дома висит или всё же отдал в храм?" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Не пропустите: Канделаки похвалила Дзюбу за игру в матче с "Лионом". | http://soccernews.ru
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