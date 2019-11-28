"Уподоблю плавкам с изображением пениса": Уткин высмеял Дзюбу за футболку с собственным изображением
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин потроллил форварда "Зенита" Артёма Дзюбу за то, что он пришёл на флеш-интервью после матча Лиги Чемпионов с "Лионом" в футболке с собственным изображением.
"Ой, какая красота. Футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу. Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображён он же? Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин? Вроде нет.
Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда. Ему же ещё дарили портрет в стиле иконы. Кто знает - она у Артёма дома висит или всё же отдал в храм?" - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Не пропустите: Канделаки похвалила Дзюбу за игру в матче с "Лионом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14