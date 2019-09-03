Управляющая компания "Ростов Арены" запретила сотрудникам "Ростова" доступ на стадион

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Управляющая компания "Ростов Арены" запретила сотрудникам "Ростова" доступ на стадион

Управляющая компания "Ростов Арены" закрыла сотрудникам клуба доступ на стадион. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

PR-директор "Ростова" Денис Штанько рассказал, что на данным момент клуб не понимает, где пройдет матч 9-го тура РПЛ с "Ахматом".

"Управляющая компания стадиона запретила доступ на "Ростов Арену" для сотрудников "Ростова" - все пропуски и аккредитации ранее были аннулированы", - сказал Штанько.

Матч должен пройти 15 сентября. "Ростов" после 8 туров чемпионата России занимает 2 место, имея в активе 17 баллов.

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