Управляющий директор "Боруссии" считает, что Клопп мог бы попробовать себя в политике

Управляющий директор дортмундской "Боруссии" Карстен Крамер заявил, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп мог бы стать хорошим политиком.

Напомним, специалист возглавлял немецкий клуб с 2008 по 2015 год, почему чего перешел в "Ливерпуль".

"Клопп - искренний. Он может находить подходящие слова после тяжелых поражений. Помню его речь перед игроками после поражения в финале Лиги чемпионов в 2013 году. Тогда он помог дать надежду всем людям, которые тогда были очень разочарованы.

Думаю, у него бы получилась политическая карьера. Возможно, он мог бы стать канцлером Германии", - цитирует Крамера tribalfootball.

Напомним, до паузы из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" лидировал с отрывом в 25 баллов.

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