Управляющий директор "Боруссии" считает, что Клопп мог бы попробовать себя в политике
Управляющий директор дортмундской "Боруссии" Карстен Крамер заявил, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп мог бы стать хорошим политиком.
Напомним, специалист возглавлял немецкий клуб с 2008 по 2015 год, почему чего перешел в "Ливерпуль".
"Клопп - искренний. Он может находить подходящие слова после тяжелых поражений. Помню его речь перед игроками после поражения в финале Лиги чемпионов в 2013 году. Тогда он помог дать надежду всем людям, которые тогда были очень разочарованы.
Думаю, у него бы получилась политическая карьера. Возможно, он мог бы стать канцлером Германии", - цитирует Крамера tribalfootball.
Напомним, до паузы из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" лидировал с отрывом в 25 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18