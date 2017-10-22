"Урал" - "Ахмат" - 2:0 (обзор)

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"Урал" - "Ахмат" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 14-го тура Премьер-Лиги, в котором "Урал" в Екатеринбурге обыграл грозненский "Ахмат".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 14 29
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 13 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
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