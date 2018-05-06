"Урал" - "Амкар" - 0:2 (обзор)

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"Урал" - "Амкар" - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 29-го тура РФПЛ, в котором екатеринбургский "Урал" дома проиграл пермскому "Амкару".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 29 39
8 Динамо Москва 29 37
9 Урал 29 37
10 Рубин 28 36
11 Ахмат 28 35
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 28 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
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