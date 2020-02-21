"Урал" анонсировал переход в команду защитника "Динамо" Калинина

"Урал" арендовал защитника московского "Динамо" Игоря Калинина.

В екатеринбургском клубе 24-летний футболист будет выступать на протяжении полугода. У "Урала" есть право выкупа.

За клуб Калинин будет выступать под номером 95.

В нынешнем сезоне защитник провел лишь один матч за "Динамо".

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