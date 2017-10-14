"Урал" - "Анжи" - 2:1 (обзор)

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"Урал" - "Анжи" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 13-го тура РФПЛ, в котором екатеринбургский "Урал" дома выиграл у махачкалинского "Анжи".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Локомотив Москва 12 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Ахмат 13 17
8 Ростов 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
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