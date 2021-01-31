"Урал" - "Арарат" - 2:0 (видеообзор матча)
Пресс-служба екатеринбургского "Урала" на канале клуба в YouTube опубликовала видеообзор товарищеского матча с армянским "Араратом". Победу российскому клубу принесли голы Эрика Бикфалви и Чингиза Магомадова.
"Урал" - "Арарат" - 2:0 (1:0)
Голы: Бикфалви, 44 - 1:0, Магомадов, 49 (с пенальти) - 2:0
"Урал": Помазун (Алексеев, 80), Рыков (Адамов, 46), Герасимов (Кузьмичев, 46), Кулаков (Емельянов, 46), Егорычев (Евсеев, 46), Йовичич (Подберезкин, 46), Калинин (Максименко, 46), Мишкич (Магомадов, 46), Бикфалви (Гаджимурадов, 46), Панюков (Аугустыняк, 46), Ибрахимай (Погребняк, 46).
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